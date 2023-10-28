https://ria.ru/20231028/britaniya-1905768724.html

В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении

В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении - РИА Новости, 28.10.2023

В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении

Девять членов британской организованной преступной группы получили от шести до 25 лет тюрьмы за похищение и пытки, сообщила полиция региона Южный Уэльс. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:12

2023-10-28T05:12

2023-10-28T05:12

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101097/38/1010973872_0:473:2000:1598_1920x0_80_0_0_535a9cb9c5f66a4168bca6a56d70baa8.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Девять членов британской организованной преступной группы получили от шести до 25 лет тюрьмы за похищение и пытки, сообщила полиция региона Южный Уэльс. "Это было одно из самых сложных расследований похищений в Великобритании за последнее время, понадобилось почти три года, чтобы вынести приговор этим девяти лицам", - приводятся в заявлении на сайте полиции слова главы подразделения по расследованию тяжких преступлений Даррена Джорджа. По информации правоохранителей, организованная преступная группировка из девяти человек в декабре 2020 года похитила 22-летнего мужчину с требованием выкупа в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Преступники держали пострадавшего в своем убежище, где подвергали его пыткам и угрожали оружием. В ходе обысков у злоумышленников изъяли ножи, электрошокер, замаскированный под мобильный телефон, а также пистолет со свастикой и патроны к нему. Подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком от шести до 25 лет и условным срокам от трех до девяти лет после отбывания основного наказания.

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания