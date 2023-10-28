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В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении - РИА Новости, 28.10.2023
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05:12 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/britaniya-1905768724.html
В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении
В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении - РИА Новости, 28.10.2023
В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении
Девять членов британской организованной преступной группы получили от шести до 25 лет тюрьмы за похищение и пытки, сообщила полиция региона Южный Уэльс. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:12
2023-10-28T05:12
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Девять членов британской организованной преступной группы получили от шести до 25 лет тюрьмы за похищение и пытки, сообщила полиция региона Южный Уэльс. "Это было одно из самых сложных расследований похищений в Великобритании за последнее время, понадобилось почти три года, чтобы вынести приговор этим девяти лицам", - приводятся в заявлении на сайте полиции слова главы подразделения по расследованию тяжких преступлений Даррена Джорджа. По информации правоохранителей, организованная преступная группировка из девяти человек в декабре 2020 года похитила 22-летнего мужчину с требованием выкупа в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Преступники держали пострадавшего в своем убежище, где подвергали его пыткам и угрожали оружием. В ходе обысков у злоумышленников изъяли ножи, электрошокер, замаскированный под мобильный телефон, а также пистолет со свастикой и патроны к нему. Подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком от шести до 25 лет и условным срокам от трех до девяти лет после отбывания основного наказания.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии вынесли приговор фигурантам одного из сложнейших дел о похищении

В Британии фигуранты одного из самых сложных дел о похищении отправлены в тюрьму

© Fotolia / Andrey BurmakinПравосудие Великобритании
Правосудие Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Fotolia / Andrey Burmakin
Правосудие Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Девять членов британской организованной преступной группы получили от шести до 25 лет тюрьмы за похищение и пытки, сообщила полиция региона Южный Уэльс.
«
"Это было одно из самых сложных расследований похищений в Великобритании за последнее время, понадобилось почти три года, чтобы вынести приговор этим девяти лицам", - приводятся в заявлении на сайте полиции слова главы подразделения по расследованию тяжких преступлений Даррена Джорджа.
По информации правоохранителей, организованная преступная группировка из девяти человек в декабре 2020 года похитила 22-летнего мужчину с требованием выкупа в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Преступники держали пострадавшего в своем убежище, где подвергали его пыткам и угрожали оружием.
В ходе обысков у злоумышленников изъяли ножи, электрошокер, замаскированный под мобильный телефон, а также пистолет со свастикой и патроны к нему.
Подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком от шести до 25 лет и условным срокам от трех до девяти лет после отбывания основного наказания.
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