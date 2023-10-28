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В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
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21:38 28.10.2023 (обновлено: 21:39 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/avtobus-1905896016.html
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Две женщины пострадали в ДТП с автобусом, съехавшим в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:38
2023-10-28T21:39
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Две женщины пострадали в ДТП с автобусом, съехавшим в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в субботу около 16.00 в Шахунском районе. "Водитель автобуса пригородного маршрута №121, двигаясь из поселка Сява в город Шахунья, на автодороге возле поселка Вахтан колесом зацепил обочину и совершил съезд в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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происшествия, авто, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижегородская область
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали две женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Две женщины пострадали в ДТП с автобусом, съехавшим в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в субботу около 16.00 в Шахунском районе.
"Водитель автобуса пригородного маршрута №121, двигаясь из поселка Сява в город Шахунья, на автодороге возле поселка Вахтан колесом зацепил обочину и совершил съезд в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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