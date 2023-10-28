https://ria.ru/20231028/avtobus-1905896016.html

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Две женщины пострадали в ДТП с автобусом, съехавшим в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T21:38

2023-10-28T21:38

2023-10-28T21:39

происшествия

авто

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Две женщины пострадали в ДТП с автобусом, съехавшим в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в субботу около 16.00 в Шахунском районе. "Водитель автобуса пригородного маршрута №121, двигаясь из поселка Сява в город Шахунья, на автодороге возле поселка Вахтан колесом зацепил обочину и совершил съезд в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

нижегородская область

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происшествия, авто, нижегородская область