https://ria.ru/20231028/avtobus-1905787162.html

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Автобус, ехавший по маршруту Нижний Новгород - Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, предварительно, пострадали шесть человек,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:46

2023-10-28T09:46

2023-10-28T10:16

происшествия

ивановская область

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палехский район

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РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Автобус, ехавший по маршруту Нижний Новгород - Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Утром по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Палехский район, у населенного пункта Окульцево, произошло опрокидывание автобуса в кювет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.Отмечается, что опрокинулся автобус КАВЗ, следовавший по маршруту Нижний-Новгород - Иваново. Со слова водителя, в автобусе находился 21 человек. Движение не нарушено."К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадали шесть человек", - уточняет ГУ МЧС.По информации прокуратуры Ивановской области, ДТП произошло около 07.30. Начата проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html

ивановская область

иваново

палехский район

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происшествия, ивановская область, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палехский район