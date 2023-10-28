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В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
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09:46 28.10.2023 (обновлено: 10:16 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/avtobus-1905787162.html
В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
Автобус, ехавший по маршруту Нижний Новгород - Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, предварительно, пострадали шесть человек,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:46
2023-10-28T10:16
происшествия
ивановская область
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палехский район
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РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Автобус, ехавший по маршруту Нижний Новгород - Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Утром по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Палехский район, у населенного пункта Окульцево, произошло опрокидывание автобуса в кювет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.Отмечается, что опрокинулся автобус КАВЗ, следовавший по маршруту Нижний-Новгород - Иваново. Со слова водителя, в автобусе находился 21 человек. Движение не нарушено."К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадали шесть человек", - уточняет ГУ МЧС.По информации прокуратуры Ивановской области, ДТП произошло около 07.30. Начата проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html
ивановская область
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происшествия, ивановская область, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палехский район
Происшествия, Ивановская область, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Палехский район
В Ивановской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

При опрокидывании в кювет автобуса в Ивановской области пострадали шесть человек

© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской областиНа месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области
На месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской области
На месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Автобус, ехавший по маршруту Нижний Новгород - Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
«
"Утром по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Палехский район, у населенного пункта Окульцево, произошло опрокидывание автобуса в кювет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской областиНа месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области
На месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской области
На месте ДТП с автобусом в Палехском районе Ивановской области
Отмечается, что опрокинулся автобус КАВЗ, следовавший по маршруту Нижний-Новгород - Иваново. Со слова водителя, в автобусе находился 21 человек. Движение не нарушено.
«
"К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадали шесть человек", - уточняет ГУ МЧС.
По информации прокуратуры Ивановской области, ДТП произошло около 07.30. Начата проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.
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ПроисшествияИвановская областьИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Палехский район
 
 
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