https://ria.ru/20231028/aviareysy-1905778342.html
В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 28.10.2023
В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов
По меньшей мере 37 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:33
2023-10-28T08:33
2023-10-28T08:33
москва
общество
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По меньшей мере 37 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.33 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов, в "Домодедово" задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены. В "Шереметьево" задержаны 11 рейсов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололедица и гололед.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Москва, Общество, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах задержали 37 рейсов и 4 отменили из-за погодных условий