https://ria.ru/20231028/aviareysy-1905778342.html

В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 28.10.2023

В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

По меньшей мере 37 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:33

2023-10-28T08:33

2023-10-28T08:33

москва

общество

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По меньшей мере 37 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.33 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов, в "Домодедово" задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены. В "Шереметьево" задержаны 11 рейсов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололедица и гололед.

https://ria.ru/20231028/prognoz-1905762383.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

москва, общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)