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В Новгородской области снегоболотоход врезался в поезд, водитель погиб
В Новгородской области снегоболотоход врезался в поезд, водитель погиб - РИА Новости, 28.10.2023
В Новгородской области снегоболотоход врезался в поезд, водитель погиб
Самодельный снегоболотоход врезался в товарный поезд в Новгородской области, 55-летний водитель скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:45
2023-10-28T21:45
2023-10-28T21:45
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Самодельный снегоболотоход врезался в товарный поезд в Новгородской области, 55-летний водитель скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. Уточняется, что происшествие произошло в субботу в 18.40 (совпадает с мск) на 1-м километре автодороги "Абросово — Осипово" Пестовского района Новгородской области. "Водитель, мужчина 1968 г. р, управляя самодельным снегоболотоходом, на регулируемом железнодорожном переезде совершил наезд на железнодорожный состав товарного поезда (примерно 8-й вагон). В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, новгородская область, угибдд
Происшествия, Авто, Новгородская область, УГИБДД
В Новгородской области снегоболотоход врезался в поезд, водитель погиб
В Новгородской области снегоболотоход врезался в поезд, 55-летний водитель погиб
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Самодельный снегоболотоход врезался в товарный поезд в Новгородской области, 55-летний водитель скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД региона.
Уточняется, что происшествие произошло в субботу в 18.40 (совпадает с мск) на 1-м километре автодороги "Абросово — Осипово" Пестовского района Новгородской области.
"Водитель, мужчина 1968 г. р, управляя самодельным снегоболотоходом, на регулируемом железнодорожном переезде совершил наезд на железнодорожный состав товарного поезда (примерно 8-й вагон). В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.