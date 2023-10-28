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В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
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17:39 28.10.2023 (обновлено: 17:48 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/avariya-1905862605.html
В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023
В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщили журналистам в ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:39
2023-10-28T17:48
происшествия
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УФА, 28 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщили журналистам в ГИБДД по региону. По данным ведомства, на 22-м километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск" рядом с поселком Италмас) Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение грузового автомобиля "MAN" и микроавтобуса "Mercedes". "В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 пассажиров, из которых девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Удмуртии при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали девять человек

© Фото : 1 отдел УГИБДД по УРНа месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Удмуртии
На месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : 1 отдел УГИБДД по УР
На месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 28 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщили журналистам в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на 22-м километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск" рядом с поселком Италмас) Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение грузового автомобиля "MAN" и микроавтобуса "Mercedes".
"В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 пассажиров, из которых девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
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ПроисшествияАвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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