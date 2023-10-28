https://ria.ru/20231028/avariya-1905862605.html

В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2023

В Удмуртии микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщили журналистам в ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:39

2023-10-28T17:39

2023-10-28T17:48

происшествия

авто

гибдд мвд рф

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УФА, 28 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщили журналистам в ГИБДД по региону. По данным ведомства, на 22-м километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск" рядом с поселком Италмас) Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение грузового автомобиля "MAN" и микроавтобуса "Mercedes". "В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 пассажиров, из которых девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

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происшествия, авто, гибдд мвд рф