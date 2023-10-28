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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожив до 160 украинских военнослужащих, поразили боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу M119... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:06
2023-10-28T14:06
2023-10-28T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожив до 160 украинских военнослужащих, поразили боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу M119 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка ДНР."Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
клещеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении