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Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке - РИА Новости, 28.10.2023
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21:36 28.10.2023 (обновлено: 22:32 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/amerika-1905895804.html
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке - РИА Новости, 28.10.2023
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Майк Пенс на конференции республиканцев объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:36
2023-10-28T22:32
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс на конференции республиканцев объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке."Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента", — сказал политик.По словам Пенса, сейчас не его время. При этом он отметил, что не престанет бороться за консервативные ценности.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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сша, в мире, майк пенс, оон, дональд трамп, южная каролина, рон десантис, флорида
США, В мире, Майк Пенс, ООН, Дональд Трамп, Южная Каролина, Рон Десантис, Флорида
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс на конференции республиканцев объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке.
"Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента", — сказал политик.
По словам Пенса, сейчас не его время. При этом он отметил, что не престанет бороться за консервативные ценности.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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