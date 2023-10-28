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Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке - РИА Новости, 28.10.2023
Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Майк Пенс на конференции республиканцев объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:36
2023-10-28T21:36
2023-10-28T22:32
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс на конференции республиканцев объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке."Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента", — сказал политик.По словам Пенса, сейчас не его время. При этом он отметил, что не престанет бороться за консервативные ценности.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке