https://ria.ru/20231028/aktsiya-1905844163.html

В Лондоне тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

В Лондоне тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию - РИА Новости, 28.10.2023

В Лондоне тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, требуя прекращения огня на Ближнем Востоке, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:09

2023-10-28T16:09

2023-10-28T20:27

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лондон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, требуя прекращения огня на Ближнем Востоке, передает телеканал Sky News. "Тысячи протестующих вышли на улицы Великобритании, требуя прекращения огня", — говорится в сообщении.Отмечается, что митингующие движутся к площади у парламента страны. Правоохранители ожидают участия в акции около 100 тысяч человек.По данным издания, похожие демонстрации проходят и в других городах королевства, в том числе в Манчестере и Глазго.Лондонская полиция ранее заявляла, что задействует около тысячи силовиков для поддержания безопасности на планируемом митинге. Ведомство также ввело некоторые ограничения для участников марша: им следует направляться по определенному маршруту, при этом запрещается собираться возле посольства Израиля.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины 2023-10-28T16:09 true PT4M43S

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в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году