https://ria.ru/20231027/zoopark-1905665182.html
Московский зоопарк показал, как животные встретили первый снежный день
Московский зоопарк показал, как животные встретили первый снежный день - РИА Новости, 27.10.2023
Московский зоопарк показал, как животные встретили первый снежный день
Первый снежный день некоторые обитатели зоопарка Москвы предпочли провести на улице, белая медведица Айка и обитатели павильона Ластоногих плавают в бассейнах,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:39
2023-10-27T15:39
2023-10-27T15:39
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый снежный день некоторые обитатели зоопарка Москвы предпочли провести на улице, белая медведица Айка и обитатели павильона Ластоногих плавают в бассейнах, волки и росомаха бегают в снегу, а для панды Жуи снег - это новый источник для развлечений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что прирост снега за ночь в Москве составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня. "Для обитателей нашего зоопарка снег имеет не меньшее значение, чем для их сородичей в природе. В морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, полярные медведи и полярные волки, дальневосточный леопард, рыси и некоторые другие животные", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что все эти животные хорошо приспособлены к снегу и низким температурам. При этом у них есть и внутренние вольеры, и гнезда, и тёплые подстилки из соломы. "Но первый снежный день они предпочли провести на улице. Белая медведица Айка плавает в своем бассейне, равно как и обитатели павильона Ластоногих. Активно бегает росомаха Крендель, а также серые волки Рада и Тарзан. Отлично себя чувствует Жуи. Густая шерсть хорошо защищает от холода, вот только бамбук замерзает при особенно низких температурах, поэтому когда наступят сильные морозы, он будет получать корм преимущественно во внутренних вольерах. А снег пандам нравится - это новый источник для развлечений", - рассказали в зоопарке. В пресс-службе отметили, что манул Тимофей (как и прочие представители его вида) не очень любит сугробы, предпочитая двигаться в них медленно и осторожно. "Наши теплолюбивые животные давно перешли во внутренние вольеры. Но посетители все равно могут их увидеть. Так что и жираф, и обезьяны, и слоны, и многие другие ждут вас в гости", - добавила в пресс-службе.
https://ria.ru/20231020/manul-1904124591.html
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Животные московского зоопарка радуются первому снегу
Обитатели московского зоопарка радуются первому настоящему снегопаду
2023-10-27T15:39
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москва, россия
Московский зоопарк показал, как животные встретили первый снежный день
Некоторые обитатели зоопарка Москвы решили провести первый снежный день на улице
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый снежный день некоторые обитатели зоопарка Москвы предпочли провести на улице, белая медведица Айка и обитатели павильона Ластоногих плавают в бассейнах, волки и росомаха бегают в снегу, а для панды Жуи снег - это новый источник для развлечений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что прирост снега за ночь в Москве составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня.
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"Для обитателей нашего зоопарка снег имеет не меньшее значение, чем для их сородичей в природе. В морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, полярные медведи и полярные волки, дальневосточный леопард, рыси и некоторые другие животные", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что все эти животные хорошо приспособлены к снегу и низким температурам. При этом у них есть и внутренние вольеры, и гнезда, и тёплые подстилки из соломы.
"Но первый снежный день они предпочли провести на улице. Белая медведица Айка плавает в своем бассейне, равно как и обитатели павильона Ластоногих. Активно бегает росомаха Крендель, а также серые волки Рада и Тарзан. Отлично себя чувствует Жуи. Густая шерсть хорошо защищает от холода, вот только бамбук замерзает при особенно низких температурах, поэтому когда наступят сильные морозы, он будет получать корм преимущественно во внутренних вольерах. А снег пандам нравится - это новый источник для развлечений", - рассказали в зоопарке.
В пресс-службе отметили, что манул Тимофей (как и прочие представители его вида) не очень любит сугробы, предпочитая двигаться в них медленно и осторожно.
"Наши теплолюбивые животные давно перешли во внутренние вольеры. Но посетители все равно могут их увидеть. Так что и жираф, и обезьяны, и слоны, и многие другие ждут вас в гости", - добавила в пресс-службе.
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