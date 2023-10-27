https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html

Тысяча ямальских семей с начала года улучшила жилищные условия

Тысяча ямальских семей с начала года улучшила жилищные условия - РИА Новости, 27.10.2023

Тысяча ямальских семей с начала года улучшила жилищные условия

Тысяча ямальских семей с начала года смогла приобрести жилье по региональной программе "Молодая семья", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

жилье

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 27 окт — РИА Новости. Тысяча ямальских семей с начала года смогла приобрести жилье по региональной программе "Молодая семья", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Тысяча ямальских семей воспользовалась региональной программой "Молодая семья" с начала года. В первую очередь поддержка предоставляется семьям участников СВО. Также особое внимание — семьям, проживающим в аварийном жилье или имеющим обязательства по ипотеке. В этих категориях сертификаты получили все очередники этого года", — говорится в сообщении. Программа "Молодая семья" направлена на решение задач нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" и решает задачу губернатора Дмитрия Артюхова по расселению на Ямале миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года, отмечает пресс-служба. Еще 200 молодых семей планируют реализовать полученные сертификаты до конца года. Также продолжается поддержка семей, выбывающих из программы после 35 лет. Для них действует аналогичная мера поддержки "36+". По этой программе порядка 90 семей уже улучшили свои жилищные условия за неполный 2023 год. "Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова мы смогли более чем в два раза увеличить количество получателей поддержки по региональной программе. При плане на начало года 470 дополнительно профинансировали еще более 700 молодых семей", — приводятся в сообщении слова аналитика департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Зили Тимофеевой. Мера поддержки предназначена только для улучшения жилищных условий. Средний размер социальной выплаты сейчас составляет два миллиона рублей. Средства можно потратить на погашение ипотеки или приобретение жилья на первичном или вторичном рынке в капитальном исполнении на территории автономного округа. Поддержка семей на Ямале выполняется комплексно. Сумма сертификата увеличивается в соответствии с количеством детей. Для молодых семей, имеющих пять и более детей, а также имеющих детей-инвалидов, выплата составляет 100% от расчетной стоимости жилья, уточняют власти.

https://ria.ru/20231026/yamal-1905370286.html

https://ria.ru/20231026/yamal-1905371319.html

ямал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, жилье, дмитрий артюхов