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В Виннице ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке
В Виннице ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке - РИА Новости, 27.10.2023
В Виннице ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке
Власти Винницы, областного центра на Украине, ввели запрет на песни, книги, фильмы и спектакли на русском языке, сообщил глава города Сергей Моргунов. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:33
2023-10-27T14:33
2023-10-27T14:33
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти Винницы, областного центра на Украине, ввели запрет на песни, книги, фильмы и спектакли на русском языке, сообщил глава города Сергей Моргунов. "Вводим в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке на улицах и в общественном пространстве города - под запретом", - написал Моргунов в своем Telegram-канале. Ранее опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что граждане Украины считают самой распространенной формой ущемления прав человека в стране именно дискриминацию на почве языка. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231026/diskriminatsiya-1905475291.html
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В мире, Украина, Винница, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
В Виннице ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке
В Виннице на Украине запретили песни, книги, кино и спектакли на русском языке