https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html

Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев

Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев - РИА Новости, 27.10.2023

Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев

Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:01

2023-10-27T11:01

2023-10-27T11:14

специальная военная операция на украине

украина

израиль

в мире

дмитрий медведев

сша

ситуация в днр и лнр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выразив сомнение в поддержке США, которым "делить бабло на чужую войну" вдали гораздо интереснее."Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву", - написал Медведев.Он предположил, что "всё-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования" и "попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН" или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года. "Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, израиль, в мире, дмитрий медведев, сша, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году