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Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 27.10.2023 (обновлено: 11:14 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев - РИА Новости, 27.10.2023
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев
Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:01
2023-10-27T11:14
специальная военная операция на украине
украина
израиль
в мире
дмитрий медведев
сша
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выразив сомнение в поддержке США, которым "делить бабло на чужую войну" вдали гораздо интереснее."Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву", - написал Медведев.Он предположил, что "всё-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования" и "попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН" или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года. "Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html
украина
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украина, израиль, в мире, дмитрий медведев, сша, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, В мире, Дмитрий Медведев, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев

Медведев: Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выразив сомнение в поддержке США, которым "делить бабло на чужую войну" вдали гораздо интереснее.
"Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву", - написал Медведев.
Он предположил, что "всё-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования" и "попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН" или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года. "Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - добавил зампред Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИзраильВ миреДмитрий МедведевСШАСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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