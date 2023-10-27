https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев - РИА Новости, 27.10.2023
Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев
Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:01
2023-10-27T11:01
2023-10-27T11:14
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля, но лучше было бы вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выразив сомнение в поддержке США, которым "делить бабло на чужую войну" вдали гораздо интереснее."Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву", - написал Медведев.Он предположил, что "всё-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования" и "попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН" или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года. "Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запад устал от Украины и переключился на Израиль, заявил Медведев
Медведев: Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля