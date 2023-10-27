https://ria.ru/20231027/zalozhniki-1905674950.html
Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа, заявило ХАМАС
Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа, заявило ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа, заявило ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:15
2023-10-27T16:15
2023-10-27T16:47
в мире
израиль
москва
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902465248_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_93158b39a0fe596e2e0ebc139470be18.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук, находящийся с визитом в Москве. "Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. <...> Они бомбят все что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение (заложников. — Прим. ред.) просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней", — объяснил он.По словам члена политбюро, израильские удары уже привели к гибели более семи тысяч человек, в том числе трех тысяч детей, а также к разрушению 250 тысяч единиц жилья.Как отметил Абу Мурзук, движение с первого дня эскалации говорило о нежелании удерживать кого-либо из гражданских лиц, но ХАМАС необходимы соответствующие условия для их освобождения и безопасного возвращения. При этом Израиль, по его словам, отказался ответить на "этот гуманитарный призыв" и продолжил бомбардировки, "пока около 50 из этих заложников не были убиты". Накануне официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли из-за обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. В середине октября движение сообщало о гибели из-за ударов ЦАХАЛ по меньшей мере 22 заложников, в том числе четырех иностранцев. По разным оценкам, в сектор Газа перевезли 200-250 человек, захваченных на юге Израиля 7 октября.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902465248_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_70f3953b7c51d4e8ed396e0cec26e553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, москва, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа, заявило ХАМАС
Политбюро ХАМАС: освободить заложников мешают интенсивные удары Израиля
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук, находящийся с визитом в Москве.
«
"Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. <...> Они бомбят все что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение (заложников. — Прим. ред.) просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней", — объяснил он.
По словам члена политбюро, израильские удары уже привели к гибели более семи тысяч человек, в том числе трех тысяч детей, а также к разрушению 250 тысяч единиц жилья.
Как отметил Абу Мурзук, движение с первого дня эскалации говорило о нежелании удерживать кого-либо из гражданских лиц, но ХАМАС необходимы соответствующие условия для их освобождения и безопасного возвращения. При этом Израиль, по его словам, отказался ответить на "этот гуманитарный призыв" и продолжил бомбардировки, "пока около 50 из этих заложников не были убиты".
Накануне официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли из-за обстрелов сектора Газа со стороны Израиля.
В середине октября движение сообщало о гибели из-за ударов ЦАХАЛ по меньшей мере 22 заложников, в том числе четырех иностранцев.
По разным оценкам, в сектор Газа перевезли 200-250 человек, захваченных на юге Израиля 7 октября.
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт