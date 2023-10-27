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Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229 - РИА Новости, 27.10.2023
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10:53 27.10.2023 (обновлено: 11:05 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/zalozhniki-1905573560.html
Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229
Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229 - РИА Новости, 27.10.2023
Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229
Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 229, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат достигло 310,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:53
2023-10-27T11:05
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 229, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат достигло 310, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на четверг, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 224."На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ... Число заложников постоянно меняется", - заявил Хагари на брифинге.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229

Подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, достигло 229

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 229, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат достигло 310, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По состоянию на четверг, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 224.
"На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ... Число заложников постоянно меняется", - заявил Хагари на брифинге.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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