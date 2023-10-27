https://ria.ru/20231027/zalozhniki-1905573560.html

Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229

Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229 - РИА Новости, 27.10.2023

Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 229

Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 229, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат достигло 310,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:53

2023-10-27T10:53

2023-10-27T11:05

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 229, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат достигло 310, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на четверг, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 224."На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ... Число заложников постоянно меняется", - заявил Хагари на брифинге.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905531744.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году