https://ria.ru/20231027/zakonotvorchestvo-1905736416.html

В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных

В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных - РИА Новости, 27.10.2023

В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных

Кабмин внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:16

2023-10-27T21:16

2023-10-27T21:16

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кабмин внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, он доступен в думской базе данных. "Внести в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее после слов "принудительным работам", словами "ограничению свободы", - говорится в тексте законопроекта. По части девятой статьи 175, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. Также правительство внесло в ГД законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 82 уголовного кодекса и предоставить возможность суду отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы. Корреспондирующие изменения в связи с этим предлагается внести в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903586358.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, правительство рф