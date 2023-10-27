https://ria.ru/20231027/zakonotvorchestvo-1905736416.html
В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных
В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных - РИА Новости, 27.10.2023
В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных
Кабмин внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:16
2023-10-27T21:16
2023-10-27T21:16
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кабмин внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, он доступен в думской базе данных. "Внести в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее после слов "принудительным работам", словами "ограничению свободы", - говорится в тексте законопроекта. По части девятой статьи 175, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. Также правительство внесло в ГД законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 82 уголовного кодекса и предоставить возможность суду отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы. Корреспондирующие изменения в связи с этим предлагается внести в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903586358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, правительство рф
Общество, Госдума РФ, Правительство РФ
В Госдуму внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных
Правительство внесло в Думу проекты об отсрочке наказания осужденным беременным
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Кабмин внес в Думу законопроект
об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, он доступен в думской базе данных.
«
"Внести в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее после слов "принудительным работам", словами "ограничению свободы", - говорится в тексте законопроекта.
По части девятой статьи 175, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
Также правительство внесло в ГД законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 82 уголовного кодекса и предоставить возможность суду отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы. Корреспондирующие изменения в связи с этим предлагается внести в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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