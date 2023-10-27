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Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным - РИА Новости, 27.10.2023
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18:28 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/zaklyuchennye-1905708265.html
Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным
Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным - РИА Новости, 27.10.2023
Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным
Посол США в Москве Линн Трейси признала, что в России обеспечили дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам Соединённых Штатов,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:28
2023-10-27T18:28
в мире
россия
сша
москва
эван гершкович
пол уилан
линн трейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси признала, что в России обеспечили дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам Соединённых Штатов, об этом она заявила в интервью газете Wall Street Journal. "Я бы сказала, что мы вошли в относительно регулярный ритм – раз в месяц с достаточно отлаженными процедурами уведомления и подтверждения доступа", - сказала она. Издание пишет, что, по словам Трейси, ситуация с консульским доступом улучшается по меньшей мере для Эвана Гершковича – корреспондента Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж. Сам он обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены ограничиться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
https://ria.ru/20231025/uilan-1905120816.html
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в мире, россия, сша, москва, эван гершкович, пол уилан, линн трейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Пол Уилан, Линн Трейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным

Трейси: Россия обеспечила регулярный консульский доступ к заключенным из США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси признала, что в России обеспечили дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам Соединённых Штатов, об этом она заявила в интервью газете Wall Street Journal.
"Я бы сказала, что мы вошли в относительно регулярный ритм – раз в месяц с достаточно отлаженными процедурами уведомления и подтверждения доступа", - сказала она.
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Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану
25 октября, 12:21
Издание пишет, что, по словам Трейси, ситуация с консульским доступом улучшается по меньшей мере для Эвана Гершковича – корреспондента Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж.
Сам он обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж.
США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными
25 октября, 09:49
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Флаги перед зданием посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол
21 сентября, 21:31
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены ограничиться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных
13 сентября, 10:34
 
В миреРоссияСШАМоскваЭван ГершковичПол УиланЛинн ТрейсиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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