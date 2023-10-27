Посол США признала, что Россия обеспечила регулярный доступ к заключенным
Трейси: Россия обеспечила регулярный консульский доступ к заключенным из США
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси признала, что в России обеспечили дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам Соединённых Штатов, об этом она заявила в интервью газете Wall Street Journal.
"Я бы сказала, что мы вошли в относительно регулярный ритм – раз в месяц с достаточно отлаженными процедурами уведомления и подтверждения доступа", - сказала она.
Издание пишет, что, по словам Трейси, ситуация с консульским доступом улучшается по меньшей мере для Эвана Гершковича – корреспондента Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж.
Сам он обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж.
США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены ограничиться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.