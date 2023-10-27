https://ria.ru/20231027/zakhoronenie-1905567247.html

На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни

На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни - РИА Новости, 27.10.2023

На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни

Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили в Тернопольской области Украины, сообщил министр — член Совета министров Республики Польши Михал Дворчик. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:33

2023-10-27T10:33

2023-10-27T15:39

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верховная рада украины

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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили в Тернопольской области Украины, сообщил министр — член Совета министров Республики Польши Михал Дворчик.Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные такие разрешения."В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область Украины) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в котором в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", — говорится в сообщении.В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения."Это первый случай более чем за девять лет обнаружения на Украине останков поляков, жертв украинских националистов", — отметил Дворчик.Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 тысяч до 100 тысяч человек.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20230711/vyshinskiy-1883619037.html

https://ria.ru/20230711/babushka-1883417262.html

https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html

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в мире, украина, польша, тернопольская область, матеуш моравецкий, верховная рада украины