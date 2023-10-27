https://ria.ru/20231027/zakharova-1905638288.html

Захарова назвала Британию расистской страной

Захарова назвала Британию расистской страной - РИА Новости, 27.10.2023

Захарова назвала Британию расистской страной

Доклад экспертов ООН о положении лиц африканского происхождения в Великобритании говорит о том, что эта страна является глубоко расистским государством, которое РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:07

2023-10-27T14:07

2023-10-27T14:08

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Доклад экспертов ООН о положении лиц африканского происхождения в Великобритании говорит о том, что эта страна является глубоко расистским государством, которое до сих пор не осудило собственный колониализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова обратила внимание на доклад о положении лиц африканского происхождения, опубликованном на сайте Совета ООН по правам человека, который описывал существующий в Великобритании "системный расизм", а также множественные случаи дискриминации на расовой основе. "Британия – глубоко расистское государство... Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма. Вот, что представляет из себя нынешняя Британия", - написала она в своем телеграм-канале. Она добавила, что институциональный расизм в Великобритании укоренился практически во всех сферах: образовании, правосудии, здравоохранении, юриспруденции, трудовой практике, экономике и шоу-бизнесе.

https://ria.ru/20231026/izrail-1905278906.html

https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882868311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, мария захарова, оон