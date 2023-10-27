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В Якутии создают подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
11:22 27.10.2023 (обновлено: 11:23 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/yakutiya-1905581560.html
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА
Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:22
2023-10-27T11:23
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов. "Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе. По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА. Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898778164.html
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айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика, бпла
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, БПЛА
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА

В Якутии на базе инженерных войск ВС РФ создают подразделение операторов БПЛА

CC BY 4.0 / Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) (cropped) / Подразделение операторов БПЛА создают в Якутии на базе инженерных войск ВС РФ
Подразделение операторов БПЛА создают в Якутии на базе инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
CC BY 4.0 / Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) (cropped) /
Подразделение операторов БПЛА создают в Якутии на базе инженерных войск ВС РФ
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов.
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"Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА.
Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБПЛА
 
 
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