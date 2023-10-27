https://ria.ru/20231027/yakutiya-1905581560.html
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА
Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:22
2023-10-27T11:22
2023-10-27T11:23
республика саха (якутия)
айсен николаев
донецкая народная республика
луганская народная республика
бпла
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов. "Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе. По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА. Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898778164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика, бпла
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, БПЛА
В Якутии создают подразделение операторов БПЛА
В Якутии на базе инженерных войск ВС РФ создают подразделение операторов БПЛА
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов.
Якутия отправит в зону СВО очередную партию БПЛА местного производства
"Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы региона Айсена Николаева
, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА.
Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе.
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР
Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР
и ЛНР
осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.