https://ria.ru/20231027/vzryv-1905667973.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 27.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Взрыв прогремел на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:48

2023-10-27T15:48

2023-10-27T15:48

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.Как отмечается в Telegram-канале издания, взрыв прогремел в Николаевской области. В свою очередь украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщает о ракетной опасности в двух регионах Украины, в том числе и в Николаевской области. "Воздушные силы сообщают о ракетах в Николаевской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении издания. Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в Николаевской области она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905062378.html

украина

николаевская область

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украина, николаевская область, вооруженные силы рф