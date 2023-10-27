Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
"Зеркало недели": в Николаевской области прогремел взрыв
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Как отмечается в Telegram-канале издания, взрыв прогремел в Николаевской области.
В свою очередь украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщает о ракетной опасности в двух регионах Украины, в том числе и в Николаевской области. "Воздушные силы сообщают о ракетах в Николаевской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении издания.
Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в Николаевской области она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.