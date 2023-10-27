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Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
05:39 27.10.2023 (обновлено: 11:05 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vystavka-1905538831.html
Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве
Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве
Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посмотреть достижения региона, а также призвал приезжать на Алтай. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T05:39
2023-10-27T11:05
алтайский край
алтайский край
экономика
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посмотреть достижения региона, а также призвал приезжать на Алтай. "Уже на следующей неделе, 4 ноября, в Москве открывается международная выставка-форум "Россия", на которой регионы продемонстрируют свои достижения. Алтайский край - опорный аграрный регион страны, конечно, участвует в этом масштабном событии", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что край гордится своими успехами не только в сельском хозяйстве. На Алтае активно развиваются промышленность и проекты в сфере туризма. Выставка-форум - еще одна возможность заявить об этом на всю страну. "Наш край - это житница Сибири. Мы традиционно получаем высокие урожаи и входим в число крупнейших регионов по производству экологически-чистого продовольствия. Мы гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и многие другие изделия — это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное - развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах", - заявил губернатор в опубликованном в Telegram-канале видеообращении. Девятнадцатого ноября на выставке запланирован день Алтайского края. "Дорогие друзья! Приглашаю вас всех 19 ноября на презентацию Алтайского края. И обязательно приезжайте к нам. Гостеприимный Алтай ждёт вас", - завершил своё видеообращение Томенко. Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
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алтайский край, экономика, москва
Алтайский край, Алтайский край, Экономика, Москва
Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве

Глава Алтайского края Томенко пригласил всех на выставку "Россия" в Москве

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посмотреть достижения региона, а также призвал приезжать на Алтай.
«
"Уже на следующей неделе, 4 ноября, в Москве открывается международная выставка-форум "Россия", на которой регионы продемонстрируют свои достижения. Алтайский край - опорный аграрный регион страны, конечно, участвует в этом масштабном событии", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что край гордится своими успехами не только в сельском хозяйстве. На Алтае активно развиваются промышленность и проекты в сфере туризма. Выставка-форум - еще одна возможность заявить об этом на всю страну.
"Наш край - это житница Сибири. Мы традиционно получаем высокие урожаи и входим в число крупнейших регионов по производству экологически-чистого продовольствия. Мы гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и многие другие изделия — это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное - развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах", - заявил губернатор в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.
Девятнадцатого ноября на выставке запланирован день Алтайского края.
"Дорогие друзья! Приглашаю вас всех 19 ноября на презентацию Алтайского края. И обязательно приезжайте к нам. Гостеприимный Алтай ждёт вас", - завершил своё видеообращение Томенко.
Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
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