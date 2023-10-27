https://ria.ru/20231027/vystavka-1905538831.html

Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве

Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве - РИА Новости, 27.10.2023

Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" в Москве

Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посмотреть достижения региона, а также призвал приезжать на Алтай. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T05:39

2023-10-27T05:39

2023-10-27T11:05

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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края пригласил всех на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посмотреть достижения региона, а также призвал приезжать на Алтай. "Уже на следующей неделе, 4 ноября, в Москве открывается международная выставка-форум "Россия", на которой регионы продемонстрируют свои достижения. Алтайский край - опорный аграрный регион страны, конечно, участвует в этом масштабном событии", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что край гордится своими успехами не только в сельском хозяйстве. На Алтае активно развиваются промышленность и проекты в сфере туризма. Выставка-форум - еще одна возможность заявить об этом на всю страну. "Наш край - это житница Сибири. Мы традиционно получаем высокие урожаи и входим в число крупнейших регионов по производству экологически-чистого продовольствия. Мы гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и многие другие изделия — это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное - развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах", - заявил губернатор в опубликованном в Telegram-канале видеообращении. Девятнадцатого ноября на выставке запланирован день Алтайского края. "Дорогие друзья! Приглашаю вас всех 19 ноября на презентацию Алтайского края. И обязательно приезжайте к нам. Гостеприимный Алтай ждёт вас", - завершил своё видеообращение Томенко. Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.

https://ria.ru/20231026/vystavka-1905499300.html

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алтайский край, экономика, москва