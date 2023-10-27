https://ria.ru/20231027/vyskazyvaniya-1905737152.html

Посольство России ответило на заявления Британии о контактах ХАМАС в Москве

Посольство России ответило на заявления Британии о контактах ХАМАС в Москве - РИА Новости, 27.10.2023

Посольство России ответило на заявления Британии о контактах ХАМАС в Москве

Заявления министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о контактах России с ХАМАС носят откровенно хамский и провокационный характер, контакты в Москве были... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:22

2023-10-27T21:22

2023-10-27T21:33

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россия

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москва

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великобритания

грант шаппс

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заявления министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о контактах России с ХАМАС носят откровенно хамский и провокационный характер, контакты в Москве были подчинены освобождению иностранных заложников на территории сектора Газа, заявили в пятницу в посольстве России в Великобритании.В посольстве обратили внимание на заявления Шаппса в соцсетях по поводу состоявшихся в Москве контактов с представителями ХАМАС. В диппредставительстве отметили, что Шаппс охарактеризовал их как "встречу тирании с терроризмом", сопроводив рядом "других одиозных высказываний"."Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные", - говорится в сообщении посольства.

https://ria.ru/20231027/posol-1905540851.html

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в мире, россия, хамас, москва, лондон, великобритания, грант шаппс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году