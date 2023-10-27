https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905595170.html

Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов

Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов - РИА Новости, 27.10.2023

Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов

Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:10

2023-10-27T12:10

2023-10-27T12:10

в мире

азербайджан

армения

грузия

никол пашинян

ираклий гарибашвили

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БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха перешел к Баку, переговоры длились несколько часов, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram-канале."Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении продолжалась несколько часов. Детали переговоров не разглашаются", - говорится в сообщении. Гарибашвили в пятницу на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева подтвердил данную информацию, заявив, что "в Тбилиси он провел трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым".

https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html

азербайджан

армения

грузия

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в мире, азербайджан, армения, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили