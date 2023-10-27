Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов
АПА: переговоры Пашиняна и Асадова в Тбилиси длились несколько часов
© Фото : Government of GeorgiaВстреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани
Встреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани
БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха перешел к Баку, переговоры длились несколько часов, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram-канале.
"Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении продолжалась несколько часов. Детали переговоров не разглашаются", - говорится в сообщении.
Гарибашвили в пятницу на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева подтвердил данную информацию, заявив, что "в Тбилиси он провел трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым".