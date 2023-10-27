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Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов - РИА Новости, 27.10.2023
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12:10 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905595170.html
Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов
Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов - РИА Новости, 27.10.2023
Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов
Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:10
2023-10-27T12:10
в мире
азербайджан
армения
грузия
никол пашинян
ираклий гарибашвили
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БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха перешел к Баку, переговоры длились несколько часов, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram-канале."Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении продолжалась несколько часов. Детали переговоров не разглашаются", - говорится в сообщении. Гарибашвили в пятницу на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева подтвердил данную информацию, заявив, что "в Тбилиси он провел трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым".
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html
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в мире, азербайджан, армения, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили
В мире, Азербайджан, Армения, Грузия, Никол Пашинян, Ираклий Гарибашвили
Встреча премьеров Азербайджана и Армении длилась несколько часов

АПА: переговоры Пашиняна и Асадова в Тбилиси длились несколько часов

© Фото : Government of GeorgiaВстреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани
Встреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Government of Georgia
Встреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян провели встречу в Грузии впервые после того, как контроль над всей территорией Карабаха перешел к Баку, переговоры длились несколько часов, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram-канале.
"Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении продолжалась несколько часов. Детали переговоров не разглашаются", - говорится в сообщении.
Гарибашвили в пятницу на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева подтвердил данную информацию, заявив, что "в Тбилиси он провел трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД
26 октября, 16:30
 
В миреАзербайджанАрменияГрузияНикол ПашинянИраклий Гарибашвили
 
 
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