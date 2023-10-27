https://ria.ru/20231027/vlksm-1905713505.html

Юбилей ВЛКСМ отметили в Нижнем Новгороде в построенном комсомольцами ТЮЗе

Юбилей ВЛКСМ отметили в Нижнем Новгороде в построенном комсомольцами ТЮЗе - РИА Новости, 27.10.2023

Юбилей ВЛКСМ отметили в Нижнем Новгороде в построенном комсомольцами ТЮЗе

Торжественное мероприятие, посвящённое 105-й годовщине со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), состоялось в пятницу в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:52

2023-10-27T18:52

2023-10-27T20:29

нижегородская область

общество

нижегородская область

нижний новгород

влксм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвящённое 105-й годовщине со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), состоялось в пятницу в Нижегородском театре юного зрителя, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. ТЮЗ неслучайно был выбран площадкой для празднования – открытие театра состоялось 28 октября 1978 года на 60-летие комсомола. В фойе театра состоялось открытие памятной доски "Комсомол и ТЮЗ – молодость продолжается". "Театр юного зрителя строили своими руками комсомольцы, как и другие знаковые городские объекты – дворец культуры Автозавода, кинотеатр "Канавинский", литейный цех завода "Двигатель революции", жилые микрорайоны Кузнечиха, Щербинки, 7 микрорайон в Сормове. С именем комсомола связаны Магнитка и Турксиб, строительство Московского метрополитена и Горьковского автозавода, многие другие точки на карте страны. Считаю, что наши традиции дружбы, совместной работы и "комсомольского строительства" необходимо продолжать", - заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области, бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Евгений Люлин.Председатель общественного совета Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола "Комсомольская площадь", бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Сергей Рогожкин подарил музею театра уникальный фотоснимок, на котором запечатлены участники комсомольского стройотряда, возводившие здание ТЮЗа. В здании театра были организованы тематические фотовыставки и интерактивные зоны, где гости могли познакомиться с работами ветеранов комсомола, сделать фотографию, которая автоматически становилась частью мозаики в виде значка ВЛКСМ. Члены штаба "Лидер" Дворца творчества имени Чкалова исполняли комсомольские и бардовские песни. Гостями праздника стали делегации ветеранов комсомола и представителей молодежных организаций из 50 районов и округов Нижегородской области и Нижнего Новгорода – всего почти 800 человек. "История Комсомола – это история страны. В самые тяжелые времена, в Великую Отечественную войну, комсомольцы были на передовой… Комсомол был школой воспитания, отбора самых талантливых представителей молодежи, которым давали самые ответственные поручения, формировали настоящих руководителей… Сегодня нижегородцы, участвующие в СВО, показывают примеры стойкости, мужества, героизма и сами становятся примером для подрастающего поколения. А ветераны продолжают оставаться на передовых позициях в военно-патриотическом воспитании молодежи. Считаю, что важно продолжать традиции Комсомола, вырастившего миллионы юношей и девушек – патриотов нашей Родины", - подчеркнул Люлин.

https://ria.ru/20231024/nalog-1904963166.html

https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, нижний новгород, влксм