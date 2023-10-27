https://ria.ru/20231027/virus-1905582908.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям
В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям - РИА Новости, 27.10.2023
В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям
Причиной "отравления" 20 участников циркового фестиваля в Перми стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", в котором питались дети, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:26
2023-10-27T11:26
2023-10-27T11:26
происшествия
пермь
пермский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Причиной "отравления" 20 участников циркового фестиваля в Перми стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", в котором питались дети, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре Пермского края. Накануне в Перми двадцать детей-участников циркового фестиваля попали в больницу с диагностированным норовирусом. По данным минздрава, пациенты находятся в стабильном состоянии. "У заболевших обнаружена РНК Норовируса. Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в отношении организатора мероприятия составлен протокол по статье 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Сейчас материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Кафе "Сказка" находится в здании гостиница "Профсоюзная" в Индустриальном районе Перми, в которой проживали дети.
https://ria.ru/20231026/perm-1905338556.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям
Норовирус попал к отравившимся в Перми детям от заболевших сотрудников кафе
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Причиной "отравления" 20 участников циркового фестиваля в Перми стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", в котором питались дети, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре Пермского края.
Накануне в Перми двадцать детей-участников циркового фестиваля попали в больницу с диагностированным норовирусом. По данным минздрава, пациенты находятся в стабильном состоянии.
СК завел дело после отравления детей на фестивале в Перми
"У заболевших обнаружена РНК Норовируса. Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока", - рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что в отношении организатора мероприятия составлен протокол по статье 19.7 КоАП РФ
об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Сейчас материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд.
Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК
возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Кафе "Сказка" находится в здании гостиница "Профсоюзная" в Индустриальном районе Перми, в которой проживали дети.