https://ria.ru/20231027/virus-1905582908.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям

В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям - РИА Новости, 27.10.2023

В Роспотребнадзоре рассказали, как вирус попал к отравившимся в Перми детям

Причиной "отравления" 20 участников циркового фестиваля в Перми стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", в котором питались дети, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:26

2023-10-27T11:26

2023-10-27T11:26

происшествия

пермь

пермский край

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Причиной "отравления" 20 участников циркового фестиваля в Перми стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", в котором питались дети, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре Пермского края. Накануне в Перми двадцать детей-участников циркового фестиваля попали в больницу с диагностированным норовирусом. По данным минздрава, пациенты находятся в стабильном состоянии. "У заболевших обнаружена РНК Норовируса. Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока кафе "Сказка", где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в отношении организатора мероприятия составлен протокол по статье 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Сейчас материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Кафе "Сказка" находится в здании гостиница "Профсоюзная" в Индустриальном районе Перми, в которой проживали дети.

https://ria.ru/20231026/perm-1905338556.html

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происшествия, пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)