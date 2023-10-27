https://ria.ru/20231027/videosvyaz-1905543856.html
Экипажи космических кораблей получат видеосвязь высокого качества
Экипажи космических кораблей получат видеосвязь высокого качества - РИА Новости, 27.10.2023
Экипажи космических кораблей получат видеосвязь высокого качества
"Ростех" и "Роскосмос" обновят систему видеосвязи экипажей космических кораблей и Международной космической станции с Землей, поставки комплектов оборудования... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:49
2023-10-27T07:49
2023-10-27T07:49
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ростех
роскосмос
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. "Ростех" и "Роскосмос" обновят систему видеосвязи экипажей космических кораблей и Международной космической станции с Землей, поставки комплектов оборудования уже начались, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех начал поставки нового наземного комплекса "Орион-Ц" для связи с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями. Первая система установлена на предприятии "Решетнев" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос) в Красноярском крае", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отличие от существующего оборудования новый комплекс работает в режиме приема и передачи одновременно. Кроме того, он стабилен при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех, обеспечивает видеосвязь кораблей с МКС в высоком качестве. "Орион-Ц" включает антенную систему, а также два контейнера с оборудованием и рабочими местами операторов. В комплексе применены новые отечественные технические решения, в том числе ряд ноу-хау. "Орион-Ц" обеспечивает прием и передачу цифрового ТВ-сигнала на сверхдальние расстояния – до 2 тысяч километров. "Он позволяет космонавтам во время сеанса связи с центром управления полетами одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией. За счет использования современной электронной компонентной базы система стала компактнее предшественников, а также удобнее в эксплуатации", - уточнили в пресс-службе. Как рассказал временный гендиректор НИИ телевидения Алексей Никитин, цифровая видеосвязь с МКС и космическими кораблями является основным каналом коммуникации между специалистами на Земле и космонавтами. Он уточнил, что по итогам первых сеансов связи новый комплекс обеспечивает качественную и надежную передачу информации и высокую скорость обмена данными. "Сейчас мы ведем его модернизацию для того, чтобы обеспечить возможность удаленного управления и размещения таких систем в местах со слабо подготовленной инфраструктурой", – приводит пресс-служба слова Никитина.
https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля, ростех, роскосмос, российская электроника
Земля, Ростех, Роскосмос, Российская электроника
Экипажи космических кораблей получат видеосвязь высокого качества
"Ростех" и "Роскосмос" обновят систему видеосвязи экипажей космических кораблей
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. "Ростех" и "Роскосмос" обновят систему видеосвязи экипажей космических кораблей и Международной космической станции с Землей, поставки комплектов оборудования уже начались, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
«
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех начал поставки нового наземного комплекса "Орион-Ц" для связи с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями. Первая система установлена на предприятии "Решетнев" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос) в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отличие от существующего оборудования новый комплекс работает в режиме приема и передачи одновременно. Кроме того, он стабилен при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех, обеспечивает видеосвязь кораблей с МКС в высоком качестве.
"Орион-Ц" включает антенную систему, а также два контейнера с оборудованием и рабочими местами операторов. В комплексе применены новые отечественные технические решения, в том числе ряд ноу-хау. "Орион-Ц" обеспечивает прием и передачу цифрового ТВ-сигнала на сверхдальние расстояния – до 2 тысяч километров.
"Он позволяет космонавтам во время сеанса связи с центром управления полетами одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией. За счет использования современной электронной компонентной базы система стала компактнее предшественников, а также удобнее в эксплуатации", - уточнили в пресс-службе.
Как рассказал временный гендиректор НИИ телевидения Алексей Никитин, цифровая видеосвязь с МКС и космическими кораблями является основным каналом коммуникации между специалистами на Земле и космонавтами. Он уточнил, что по итогам первых сеансов связи новый комплекс обеспечивает качественную и надежную передачу информации и высокую скорость обмена данными.
"Сейчас мы ведем его модернизацию для того, чтобы обеспечить возможность удаленного управления и размещения таких систем в местах со слабо подготовленной инфраструктурой", – приводит пресс-служба слова Никитина.
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