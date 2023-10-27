https://ria.ru/20231027/vengriya-1905574148.html
СМИ: политика Венгрии вызывает опасения в Евросоюзе
СМИ: политика Венгрии вызывает опасения в Евросоюзе - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: политика Венгрии вызывает опасения в Евросоюзе
Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает все больше опасений в Европейском союзе из-за дружественных связей Москвы и Будапешта, пишет... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:57
2023-10-27T10:57
2023-10-27T11:55
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МОСКВА. 27 окт — РИА Новости. Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает все больше опасений в Европейском союзе из-за дружественных связей Москвы и Будапешта, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников."Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как венгерский премьер-министр сравнил ЕС с Советским Союзом, вызывают опасения, сможем ли мы по-прежнему доверять этой стране как нашему союзнику и партнеру", – заявил один из европейских дипломатов.По его мнению, разногласия с Венгрией будут продолжать углубляться и ставить под сомнение возможность принимать решения по стратегически важным вопросам. Кроме того, в ЕС растет изолированность Венгрии, поскольку Венгрия не подписала ратификацию членства Швеции в НАТО, что негативно влияет на безопасность всех союзников, подчеркнул другой европейский чиновник.В Венгрии признают, что ощущают эту изолированность, говорится в материале."Существует неопределенность по поводу будущего", — поделился своим мнением один из венгерских политиков.Как сообщает издание, у Орбана есть еще "козыри в рукаве": председательство Венгрии в Совете ЕС во второй половине следующего года.На этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в ЕС с "советской оккупацией".Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, хотя это установлено Советом ЕС.
https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html
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в мире, венгрия, будапешт, москва, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз, нато, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Будапешт, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Европарламент, Санкции в отношении России
СМИ: политика Венгрии вызывает опасения в Евросоюзе
The Guardian: Венгрия становится все более изолированной в Евросоюзе