https://ria.ru/20231027/vchtrecha-1905542458.html

Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия

Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия - РИА Новости, 27.10.2023

Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия

Госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И обсудили ряд вопросов, в которых у обеих стран имеются разногласия, а также поиск... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:20

2023-10-27T07:20

2023-10-27T07:20

сша

вашингтон (штат)

пекин

ван и (политик)

энтони блинкен

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И обсудили ряд вопросов, в которых у обеих стран имеются разногласия, а также поиск областей сотрудничества. В заявлении госдепартамента говорится, что встреча в Вашингтоне состоялась в рамках взаимного визита Ван И после поездки госсекретаря в Пекин в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственного управления американо-китайскими отношениями. "Госсекретарь и министр Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, в которых имеются разногласия, а также поиск сфер сотрудничества", - говорится в коммюнике. В ходе беседы Блинкен подтвердил, что США будут и впредь отстаивать национальные интересы и ценности, а также интересы и ценности своих союзников и партнеров. Консультации продолжатся в пятницу.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905259036.html

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сша

вашингтон (штат)

пекин

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сша, вашингтон (штат), пекин, ван и (политик), энтони блинкен, в мире