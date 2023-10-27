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Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия
Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия - РИА Новости, 27.10.2023
Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия
Госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И обсудили ряд вопросов, в которых у обеих стран имеются разногласия, а также поиск... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:20
2023-10-27T07:20
2023-10-27T07:20
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И обсудили ряд вопросов, в которых у обеих стран имеются разногласия, а также поиск областей сотрудничества. В заявлении госдепартамента говорится, что встреча в Вашингтоне состоялась в рамках взаимного визита Ван И после поездки госсекретаря в Пекин в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственного управления американо-китайскими отношениями. "Госсекретарь и министр Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, в которых имеются разногласия, а также поиск сфер сотрудничества", - говорится в коммюнике. В ходе беседы Блинкен подтвердил, что США будут и впредь отстаивать национальные интересы и ценности, а также интересы и ценности своих союзников и партнеров. Консультации продолжатся в пятницу.
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сша, вашингтон (штат), пекин, ван и (политик), энтони блинкен, в мире
США, Вашингтон (штат), Пекин, Ван И (политик), Энтони Блинкен, В мире
Блинкен и Ван И обсудили вопросы, в которых США и КНР имеют разногласия
Блинкен и Ван И обсудили поиск сфер сотрудничества и области разногласий
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И обсудили ряд вопросов, в которых у обеих стран имеются разногласия, а также поиск областей сотрудничества.
В заявлении госдепартамента говорится, что встреча в Вашингтоне
состоялась в рамках взаимного визита Ван И после поездки госсекретаря в Пекин
в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственного управления американо-китайскими отношениями.
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"Госсекретарь и министр Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, в которых имеются разногласия, а также поиск сфер сотрудничества", - говорится в коммюнике.
В ходе беседы Блинкен подтвердил, что США будут и впредь отстаивать национальные интересы и ценности, а также интересы и ценности своих союзников и партнеров.
Консультации продолжатся в пятницу.
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