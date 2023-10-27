https://ria.ru/20231027/vaktsinatsiya-1905655095.html

Власти: треть жителей Татарстана привились от гриппа, вакцин достаточно

Власти: треть жителей Татарстана привились от гриппа, вакцин достаточно - РИА Новости, 27.10.2023

Власти: треть жителей Татарстана привились от гриппа, вакцин достаточно

Более трети жителей Татарстана уже вакцинировались от гриппа, республика обеспечена необходимым количеством вакцин, сообщила заместитель руководителя управления РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:03

2023-10-27T15:03

2023-10-27T15:12

республика татарстан

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

вакцинация

грипп

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Более трети жителей Татарстана уже вакцинировались от гриппа, республика обеспечена необходимым количеством вакцин, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. "Продолжается компания по вакцинации против гриппа. Мы должны привить 2,4 миллиона человек, это 60% от всего населения. На сегодня у нас в суммарном эквиваленте привито больше 1,3 миллиона человек, это составляет 57% от числа запланированных лиц и 34% от всего населения", - сказала Авдонина на пресс-конференции. По словам спикера, в Татарстане в настоящее время привиты все медицинские работники, 86% работников сферы образования, дети и школьники - на 70%. "На сегодня в республику поступили вакцины в количестве 1,7 миллиона, последнюю партию мы получили буквально на этой неделе… На сегодня вакцины достаточно", - подчеркнула замруководителя регионального управления Роспотребнадзора. Авдонина также напомнила работодателям о том, что можно организовать вакцинацию сотрудников непосредственно на рабочем месте, для чего прививочные бригады по заявке выезжают прямо на предприятия.

https://ria.ru/20231006/mediki-1901001033.html

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцинация, грипп, республика татарстан (татарстан)