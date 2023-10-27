Директор отдела МККК прокомментировал условия гуманитарных миссий в Газе
Мартин Шупп: условия работы сотрудников гуммиссий в Газе чрезвычайно тяжелые
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил РИА Новости, что условия работы сотрудников гуманитарных миссий в Газе чрезвычайно тяжелые.
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"В Газе у нас работает команда, более 120 коллег. Мы находимся с ними в постоянном контакте, чтобы удостовериться, что обстановка в плане безопасности нормальная. И они продолжают работу, хотя обстановка для них чрезвычайно тяжелая", - сказал Шупп.
Ранее в МККК сообщили, что в пятницу вместе с шестью грузовиками, перевозящими медицинское оборудование, в Газу прибыла дополнительная группа из десяти экспертов, в том числе военные хирурги.
В пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска Израиля расширяют наземную деятельность на территории сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.