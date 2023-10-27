https://ria.ru/20231027/urozhay-1905692118.html

Мишустин рассказал о рекордном урожае в этом году

Мишустин рассказал о рекордном урожае в этом году - РИА Новости, 27.10.2023

Мишустин рассказал о рекордном урожае в этом году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России ожидается второй рекордный урожай, его хватит как для обеспечения внутренних потребностей, так и для... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:17

2023-10-27T17:17

2023-10-27T17:30

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России ожидается второй рекордный урожай, его хватит как для обеспечения внутренних потребностей, так и для экспорта. "Ожидаем второй рекордный урожай, которого хватит и для потребителей на внутреннем рынке, ну и конечно для наших партнеров за рубежом", - сказал Мишустин на совещании с правительством в пятницу. Он также сообщил, что предварительные результаты сезонных полевых работ говорят о том, что в стране заметно увеличилось производство масличных, овощей, плодов и ягод, возросли объемы отечественных семян, минеральных удобрений приобретено больше, чем в 2022 году, по плану идет сев озимых под урожай следующего года. По данным Мишустина, было намолочено свыше 140 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Положительной динамике, отметил премьер, способствуют меры господдержки, в частности, проводится технологическое обновление парка сельхозтехники. "В этом году аграрии получили порядка 2 тысяч российских и белорусских тракторов. Планируется до конца года поставить еще 13 тысяч единиц машин и оборудования в лизинг", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231027/turchak-1905579123.html

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экономика, россия, михаил мишустин