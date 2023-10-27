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Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области - РИА Новости, 27.10.2023
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Липецкая область
 
12:07 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/uroki-1905591621.html
Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области
Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области - РИА Новости, 27.10.2023
Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области
В школах города Ельца Липецкой области возрождают кружевоплетение, учениц с 5 по 11 классы в рамках дополнительной образовательной программы учат плести елецкие РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:07
2023-10-27T12:07
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. В школах города Ельца Липецкой области возрождают кружевоплетение, учениц с 5 по 11 классы в рамках дополнительной образовательной программы учат плести елецкие кружева, которые являются визитной карточкой региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что программа называется "Кружевоплетение на коклюшках". Научиться плести кружева могут все желающие, так как занятия проходят во всех школах города. Сейчас в каждой группе по 8-10 человек. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. На теории девочкам рассказывают об истории промысла в Ельце и России, национальных традициях, особенностях орнамента, технике плетения русских мастериц. На практических занятиях девочек учат управляться с коклюшками. Для освоения техники на кафедре дизайна, художественного образования и технологий Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина специально разработали тренировочные орнаменты. По словам Артамонова, чтобы сделать народный промысел ближе и понятнее современным детям, в программу его изучения включили посещение выставок кружев и кружевных изделий, занимательные квесты, мастер-классы. "Считаю важным и ценным сохранять культурное наследие нашего региона. Елецкому кружеву уже не одно столетие, оно стало настоящим символом красоты и трудолюбия наших мастериц. Изделия из кружева востребованы и сегодня, а промыслу нужны молодые силы и новое вдохновение", - отметил Игорь Артамонов.
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игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец

Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиУроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области
Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Уроки по плетению елецких кружев начали проводить в школах Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. В школах города Ельца Липецкой области возрождают кружевоплетение, учениц с 5 по 11 классы в рамках дополнительной образовательной программы учат плести елецкие кружева, которые являются визитной карточкой региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что программа называется "Кружевоплетение на коклюшках". Научиться плести кружева могут все желающие, так как занятия проходят во всех школах города. Сейчас в каждой группе по 8-10 человек. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. На теории девочкам рассказывают об истории промысла в Ельце и России, национальных традициях, особенностях орнамента, технике плетения русских мастериц. На практических занятиях девочек учат управляться с коклюшками. Для освоения техники на кафедре дизайна, художественного образования и технологий Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина специально разработали тренировочные орнаменты.
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По словам Артамонова, чтобы сделать народный промысел ближе и понятнее современным детям, в программу его изучения включили посещение выставок кружев и кружевных изделий, занимательные квесты, мастер-классы.
"Считаю важным и ценным сохранять культурное наследие нашего региона. Елецкому кружеву уже не одно столетие, оно стало настоящим символом красоты и трудолюбия наших мастериц. Изделия из кружева востребованы и сегодня, а промыслу нужны молодые силы и новое вдохновение", - отметил Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
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