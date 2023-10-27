ЕС заявил, что продолжит помощь Украине, соблюдая собственные интересы
ЕС: военную помощь Украине нужно оказывать с соблюдением интересов стран союза
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать военную помощь Украине, при этом указав, что такая помощь должна "предоставляться в полном соответствии с интересами безопасности и обороны всех государств-членов", следует из итогового документа саммита.
"Военная поддержка (Украины - ред.) и обязательства в области безопасности будут предоставляться при полном соблюдении политики обороны и безопасности отдельных стран ЕС, а также с учетом интересов в области обороны и безопасности всех стран союза", - указывается в документе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.