https://ria.ru/20231027/ukraina-1905669607.html

Мишель заявил, что финансирование Украины остается для ЕС приоритетом

Мишель заявил, что финансирование Украины остается для ЕС приоритетом - РИА Новости, 27.10.2023

Мишель заявил, что финансирование Украины остается для ЕС приоритетом

Лидеры ЕС подтвердили по итогам саммита в Брюсселе, что финансирование Украины остается приоритетом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:54

2023-10-27T15:54

2023-10-27T16:05

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС подтвердили по итогам саммита в Брюсселе, что финансирование Украины остается приоритетом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Украина остается для нас приоритетом, мы решительно настроены действовать в финансовых вопросах. Это касается наших дебатов об изменении многолетнего бюджета". – сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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брюссель, в мире, евросоюз, евросовет, украина, нато, шарль мишель