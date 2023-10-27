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Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905658641.html
Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных
Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных
Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в РФ большой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:16
2023-10-27T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в РФ большой обменный фонд не востребован Киевом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос, есть ли возможность на федеральном уровне организовать какой-то орган для обмена людей, которые незаконно осуждены на Украине и подпадают под статус политзаключенных, Пушилин рассказал журналистам, что после февраля 2022 года формат обмена поменялся. "После 2022 года ситуация пошла вразнос. Более того, Украина делает все возможное, чтобы замять, …старается создать для себя ходы… - о простых политзаключенных там никто не думает… Сейчас орган какой-то дополнительный, занимающийся обменами, создавать не имеет смысла, потому что сейчас это курируется Министерством обороны (РФ). Украина никого не отдаст. Сейчас любая публичность мешает гражданам, которые находятся в застенках… Обменный фонд у нас достаточный, …но он не востребован на Украине, все тормозится. Министерство обороны (РФ) делает все возможное и невозможное, это точно непубличная история", - сказал Пушилин. Он отметил, что не обо всех политзаключенных сейчас известно, информация о них поступает от родственников. "Уже даже ангажированные структуры международные указывают (Киеву) на эти преступления (связанные с незаконными судебными процессами – ред.), именно преступления, по отношению к гражданским и не только лицам, которые совершает украинский режим", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20230331/politzaklyuchennye-1862253318.html
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безопасность, украина, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных

Пушилин: Россия делает все, чтобы вызволить с Украины незаконно осужденных

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ | Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в РФ большой обменный фонд не востребован Киевом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, есть ли возможность на федеральном уровне организовать какой-то орган для обмена людей, которые незаконно осуждены на Украине и подпадают под статус политзаключенных, Пушилин рассказал журналистам, что после февраля 2022 года формат обмена поменялся.
"После 2022 года ситуация пошла вразнос. Более того, Украина делает все возможное, чтобы замять, …старается создать для себя ходы… - о простых политзаключенных там никто не думает… Сейчас орган какой-то дополнительный, занимающийся обменами, создавать не имеет смысла, потому что сейчас это курируется Министерством обороны (РФ). Украина никого не отдаст. Сейчас любая публичность мешает гражданам, которые находятся в застенках… Обменный фонд у нас достаточный, …но он не востребован на Украине, все тормозится. Министерство обороны (РФ) делает все возможное и невозможное, это точно непубличная история", - сказал Пушилин. Он отметил, что не обо всех политзаключенных сейчас известно, информация о них поступает от родственников.
"Уже даже ангажированные структуры международные указывают (Киеву) на эти преступления (связанные с незаконными судебными процессами – ред.), именно преступления, по отношению к гражданским и не только лицам, которые совершает украинский режим", - добавил глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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