https://ria.ru/20231027/ukraina-1905658641.html

Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных

Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных - РИА Новости, 27.10.2023

Пушилин рассказал о попытках России вызволить с Украины политзаключенных

Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в РФ большой... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:16

2023-10-27T15:16

2023-10-27T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в РФ большой обменный фонд не востребован Киевом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос, есть ли возможность на федеральном уровне организовать какой-то орган для обмена людей, которые незаконно осуждены на Украине и подпадают под статус политзаключенных, Пушилин рассказал журналистам, что после февраля 2022 года формат обмена поменялся. "После 2022 года ситуация пошла вразнос. Более того, Украина делает все возможное, чтобы замять, …старается создать для себя ходы… - о простых политзаключенных там никто не думает… Сейчас орган какой-то дополнительный, занимающийся обменами, создавать не имеет смысла, потому что сейчас это курируется Министерством обороны (РФ). Украина никого не отдаст. Сейчас любая публичность мешает гражданам, которые находятся в застенках… Обменный фонд у нас достаточный, …но он не востребован на Украине, все тормозится. Министерство обороны (РФ) делает все возможное и невозможное, это точно непубличная история", - сказал Пушилин. Он отметил, что не обо всех политзаключенных сейчас известно, информация о них поступает от родственников. "Уже даже ангажированные структуры международные указывают (Киеву) на эти преступления (связанные с незаконными судебными процессами – ред.), именно преступления, по отношению к гражданским и не только лицам, которые совершает украинский режим", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20230331/politzaklyuchennye-1862253318.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр