В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ
Вагенкнехт: деньги, потраченные на Украину, можно было бы вложить в Германию
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной, в интервью Welt.
Как заявила Вагенкнехт, "сейчас необходимо сделать все", чтобы окончить конфликт на Украине, и "не военным путем, а путем переговоров".
"Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения", - отметила она.
В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.