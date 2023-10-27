Рейтинг@Mail.ru
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905625027.html
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ - РИА Новости, 27.10.2023
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ
Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:44
2023-10-27T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сара вагенкнехт
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной, в интервью Welt. Как заявила Вагенкнехт, "сейчас необходимо сделать все", чтобы окончить конфликт на Украине, и "не военным путем, а путем переговоров". "Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения", - отметила она. В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html
https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:2822:2116_1920x0_80_0_0_e9caf0e519c2a480b51551ab4474a403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, сара вагенкнехт, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Сара Вагенкнехт, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ

Вагенкнехт: деньги, потраченные на Украину, можно было бы вложить в Германию

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной, в интервью Welt.
Как заявила Вагенкнехт, "сейчас необходимо сделать все", чтобы окончить конфликт на Украине, и "не военным путем, а путем переговоров".
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков
26 октября, 01:45
"Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения", - отметила она.
В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Сара Вагенкнехт на пресс-конференции с заявлением о создании собственной партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу
24 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСара ВагенкнехтНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала