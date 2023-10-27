https://ria.ru/20231027/ukraina-1905625027.html

В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ

В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ - РИА Новости, 27.10.2023

В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ

Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:44

2023-10-27T13:44

2023-10-27T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деньги, которые правительство Германии потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной, в интервью Welt. Как заявила Вагенкнехт, "сейчас необходимо сделать все", чтобы окончить конфликт на Украине, и "не военным путем, а путем переговоров". "Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения", - отметила она. В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, сара вагенкнехт, нато, ситуация в днр и лнр