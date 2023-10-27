https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html

Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС

Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС

Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:18

2023-10-27T12:18

2023-10-27T12:18

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украина

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 27 окт - РИА Новости. Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал Фицо на своей странице в соцсети в пятницу, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе, который состоялся в четверг.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз