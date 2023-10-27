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Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
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12:18 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС
Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:18
2023-10-27T12:18
в мире
словакия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 27 окт - РИА Новости. Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал Фицо на своей странице в соцсети в пятницу, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе, который состоялся в четверг.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС

Фицо: условием для поддержки Киева должно стать обещание не растратить деньги ЕС

© AP Photo / Petr David JosekПремьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 окт - РИА Новости. Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал Фицо на своей странице в соцсети в пятницу, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе, который состоялся в четверг.
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В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
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