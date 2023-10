https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html

Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план

27.10.2023

Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В конгрессе преодолели кризис — избрали спикера Майка Джонсона. Но его назначение таит в себе множество рисков, прежде всего на внешнем периметре. Это касается и американской помощи Украине. О новой политической реальности США — в материале РИА Новости.Темная лошадка и рекордсменСпикер палаты представителей — официально третье лицо в государстве после президента и вице-президента. Он выступает модератором на слушаниях, вносит законопроекты. Больше месяца назад Кевина Маккарти, занимавшего эту должность, отправили в отставку, что затормозило работу всего конгресса. Избрание нового спикера стало важнейшим вопросом для американских законодателей.Как отмечает издание The Hill, Джонсон, пришедший в палату представителей в 2017-м, долгое время оставался вне поля зрения, уделяя наибольшее внимание работе с комитетами по судебной власти и вооруженным силам.По всей видимости, этот опыт в нынешних условиях и сыграл главную роль. Джонсона избрали сразу после выдвижения кандидатуры, хотя с ним конкурировали еще три политика. Для сравнения: его предшественника Маккарти утвердили лишь с 15-й попытки.Джонсон — ярый трампист. Бывший президент США Дональд Трамп в свое время одобрил его доклад, оспаривающий результаты выборов 2020-го в нескольких штатах. Но сейчас этот вопрос отходит на дальний план с учетом того, что главная проблема для конгресса — согласование пакета помощи союзникам, в первую очередь Израилю и Украине.На прошлой неделе Белый дом обнародовал запрос на экстренное финансирование примерно в 100 миллиардов долларов, из которых около 61 миллиарда пойдет на поддержку киевского режима. Но среди республиканцев, имеющих большинство в палате представителей, такой план вызвал немало противоречий. И спикеру необходимо достигнуть компромисса.У самого Джонсона неоднозначная репутация относительно дальнейшего выделения средств Украине. Он поддержал закон о ленд-лизе в 2022 году, дающий право Джо Байдену почти неограниченно помогать Киеву без согласования действий с конгрессом. Но в прошлом месяце новоизбранный спикер голосовал против отправки украинцам помощи на 300 миллионов долларов. Джонсон также выступил за поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону, которая призывает запретить поддержку Киева в сфере безопасности.Израильский факторНа словах Джонсон "с украинским народом". Но на деле разгоревшийся ближневосточный конфликт переключил его внимание (как и многих американских конгрессменов) на Израиль."Мы предоставим поддержку и ресурсы, необходимые для избавления Ближнего Востока и мира от террористического режима ХАМАС", — заявил Джонсон на днях. И предложил резолюцию, выражающую солидарность с "великим союзником" — Израилем. Следующим делом, по словам спикера, будет решение вопроса, который он назвал "разрушенной границей" с Мексикой. Издание The New York Times особо отмечает, что Джонсон не упомянул ни о расследовании по импичменту Байдена, ни о предстоящем шатдауне — закрытии госучреждений, которое начнется в следующем месяце, если конгресс не примет закон о финансировании правительства. Пока действует лишь временный акт.Что же касается Украины, то, несмотря на солидарность с Киевом, Джонсон разыгрывает популярную среди республиканцев карту "прозрачности" расходов. "Мы хотим подотчетности, хотим, чтобы Белый дом четко определил цели. Поэтому собираемся провести обсуждения. Думаю, это будет очень продуктивно", — отметил он. Это ставит под вопрос план Белого дома. И дело не только в нижней палате конгресса.Проблемы в сенатеПо данным Politico, сенат (верхняя палата конгресса США) может столкнуться с трудностями при принятии "совместного пакета" помощи для Израиля и Украины (в запрос внесены также Тайвань и граница с Мексикой). Хотя демократы — однопартийцы Джо Байдена — имеют там перевес, для принятия закона им нужны голоса еще как минимум девяти республиканцев.Понимая свою важность в сенатском голосовании, "слоны" (республиканцы) перешли в наступление. Сенатская фракция партии представила отдельный законопроект, позволяющий выделить финансовую помощь Израилю отдельно от украинской, сообщает издание The Wall Street Journal. Это серьезный удар по "ослам" (демократам), которые ранее обещали, что денег хватит на всех, а Киев не будет обделен.С учетом опасности шатдауна Байден сейчас находится скорее в слабой позиции: ему важнее хоть какое-то решение конгресса вместо дальнейших споров. Для президента Украины Владимира Зеленского в то же время наступает пора неопределенности — на длительный срок. Ранее было заявлено, что план помощи Киеву согласован до следующей осени. Если конгрессмены его не примут, украинские Вооруженные силы ждут неспокойные времена.

