https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html

Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений

Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений - РИА Новости, 27.10.2023

Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений

Минпромторг РФ предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн, следует из документа на... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:29

2023-10-27T19:29

2023-10-27T19:29

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн, следует из документа на сайте проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления предусматривает введение количественного ограничения (нетарифной квоты) на вывоз из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года", - говорится в документе. Уточняется, что общий объем квоты составит 16 948 222 тонн.

https://ria.ru/20231001/udobreniya-1899705035.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз