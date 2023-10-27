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Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений - РИА Новости, 27.10.2023
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19:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html
Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений
Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений - РИА Новости, 27.10.2023
Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений
Минпромторг РФ предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн, следует из документа на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:29
2023-10-27T19:29
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн, следует из документа на сайте проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления предусматривает введение количественного ограничения (нетарифной квоты) на вывоз из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года", - говорится в документе. Уточняется, что общий объем квоты составит 16 948 222 тонн.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений

Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт удобрений в 16,9 миллиона тонн

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода по производству удобрений
На территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На территории завода по производству удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн, следует из документа на сайте проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления предусматривает введение количественного ограничения (нетарифной квоты) на вывоз из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года", - говорится в документе.
Уточняется, что общий объем квоты составит 16 948 222 тонн.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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