В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве
В Брянске задержали 4 человек по подозрению в убийстве и расчленении мужчины
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четверо жителей Брянска задержаны и заключены под стражу по подозрению в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в СУСК РФ по региону.
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"В апреле 2023 года на дне реки Навля под мостом на автодороге М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области обнаружено тело мужчины в обезглавленном виде и привязанное к саням-волокушам. По подозрению в совершении преступления… задержаны четверо жителей города Брянска, трое из которых являются ранее неоднократно судимыми лицами цыганской национальности (2005, 2006 и 2007 годов рождения), объединившихся в преступную группу по этническому признаку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор преступления - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 47-летний житель Брянска. За 270 тысяч рублей он договорился с тремя цыганами об убийстве своего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях.
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"На 407-м км автодороги М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области, выйдя из машины, фигуранты нанесли руками и ногами несколько ударов в область головы и туловища оппонента заказчика преступления, а после этого с помощью топора и ножа отсекли ему голову и кисти рук. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", – уточняется в релизе.
Как пояснили в СУСК, участники преступления утопили тело в реке Навля, прикрепив его к саням-волокушам.
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"Организатору преступления предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а троим исполнителям преступления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму)", – добавили в ведомстве.
Все обвиняемые заключены под стражу.