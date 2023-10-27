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В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве - РИА Новости, 27.10.2023
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18:15 27.10.2023 (обновлено: 18:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ubiystvo-1905704582.html
В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве
В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве - РИА Новости, 27.10.2023
В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве
Четверо жителей Брянска задержаны и заключены под стражу по подозрению в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:15
2023-10-27T18:20
происшествия
брянск
россия
навлинский район
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четверо жителей Брянска задержаны и заключены под стражу по подозрению в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в СУСК РФ по региону. "В апреле 2023 года на дне реки Навля под мостом на автодороге М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области обнаружено тело мужчины в обезглавленном виде и привязанное к саням-волокушам. По подозрению в совершении преступления… задержаны четверо жителей города Брянска, трое из которых являются ранее неоднократно судимыми лицами цыганской национальности (2005, 2006 и 2007 годов рождения), объединившихся в преступную группу по этническому признаку", – говорится в сообщении. Отмечается, что организатор преступления - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 47-летний житель Брянска. За 270 тысяч рублей он договорился с тремя цыганами об убийстве своего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях. "На 407-м км автодороги М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области, выйдя из машины, фигуранты нанесли руками и ногами несколько ударов в область головы и туловища оппонента заказчика преступления, а после этого с помощью топора и ножа отсекли ему голову и кисти рук. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", – уточняется в релизе. Как пояснили в СУСК, участники преступления утопили тело в реке Навля, прикрепив его к саням-волокушам. "Организатору преступления предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а троим исполнителям преступления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму)", – добавили в ведомстве. Все обвиняемые заключены под стражу.
https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html
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россия
навлинский район
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происшествия, брянск, россия, навлинский район
Происшествия, Брянск, Россия, Навлинский район
В Брянске задержали четырех человек по подозрению в убийстве

В Брянске задержали 4 человек по подозрению в убийстве и расчленении мужчины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четверо жителей Брянска задержаны и заключены под стражу по подозрению в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в СУСК РФ по региону.
«
"В апреле 2023 года на дне реки Навля под мостом на автодороге М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области обнаружено тело мужчины в обезглавленном виде и привязанное к саням-волокушам. По подозрению в совершении преступления… задержаны четверо жителей города Брянска, трое из которых являются ранее неоднократно судимыми лицами цыганской национальности (2005, 2006 и 2007 годов рождения), объединившихся в преступную группу по этническому признаку", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что организатор преступления - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 47-летний житель Брянска. За 270 тысяч рублей он договорился с тремя цыганами об убийстве своего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях.
«
"На 407-м км автодороги М-3 "Украина" в Навлинском районе Брянской области, выйдя из машины, фигуранты нанесли руками и ногами несколько ударов в область головы и туловища оппонента заказчика преступления, а после этого с помощью топора и ножа отсекли ему голову и кисти рук. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", – уточняется в релизе.
Как пояснили в СУСК, участники преступления утопили тело в реке Навля, прикрепив его к саням-волокушам.
«
"Организатору преступления предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а троим исполнителям преступления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму)", – добавили в ведомстве.
Все обвиняемые заключены под стражу.
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