Рейтинг@Mail.ru
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 27.10.2023 (обновлено: 10:40 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/turtsiya-1905546640.html
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:24
2023-10-27T10:40
в мире
израиль
турция
тель-авив
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905568930_0:192:3287:2040_1920x0_80_0_0_aae591b8e39fe3d17344ad35f6078151.jpg
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации политики Тель-Авива в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов. "Турция пока не приняла решения об отзыве своего посла из Израиля. Однако все визиты в Израиль и из Израиля на всех уровнях были приостановлены правительством. Израиль вызвал своего посла и генерального консула по собственному решению. Никакого запроса со стороны Турции не было. Государственные представительства, аккредитованные в Турецкой Республике, находятся под гарантией Турецкой Республики. В этом контексте точка зрения Анкары заключается в том, что кто бы ни находился в Турции, он находится под защитой", - пишет издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/gaza-1905115689.html
https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html
израиль
турция
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905568930_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_388b5f2fad3a08ad5ef7fb3fd586ab7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, тель-авив, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Тель-Авив, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ

Hürriyet: Анкара приостановила визиты турецких чиновников в Израиль

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации политики Тель-Авива в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов.
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой
25 октября, 11:59
"Турция пока не приняла решения об отзыве своего посла из Израиля. Однако все визиты в Израиль и из Израиля на всех уровнях были приостановлены правительством. Израиль вызвал своего посла и генерального консула по собственному решению. Никакого запроса со стороны Турции не было. Государственные представительства, аккредитованные в Турецкой Республике, находятся под гарантией Турецкой Республики. В этом контексте точка зрения Анкары заключается в том, что кто бы ни находился в Турции, он находится под защитой", - пишет издание.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов
17 октября, 22:27
 
В миреИзраильТурцияТель-АвивВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала