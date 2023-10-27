https://ria.ru/20231027/turtsiya-1905546640.html

Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ

Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023

Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ

Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:24

2023-10-27T08:24

2023-10-27T10:40

в мире

израиль

турция

тель-авив

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905568930_0:192:3287:2040_1920x0_80_0_0_aae591b8e39fe3d17344ad35f6078151.jpg

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации политики Тель-Авива в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов. "Турция пока не приняла решения об отзыве своего посла из Израиля. Однако все визиты в Израиль и из Израиля на всех уровнях были приостановлены правительством. Израиль вызвал своего посла и генерального консула по собственному решению. Никакого запроса со стороны Турции не было. Государственные представительства, аккредитованные в Турецкой Республике, находятся под гарантией Турецкой Республики. В этом контексте точка зрения Анкары заключается в том, что кто бы ни находился в Турции, он находится под защитой", - пишет издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/gaza-1905115689.html

https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html

израиль

турция

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, турция, тель-авив, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году