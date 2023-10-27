Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, пишут СМИ
Hürriyet: Анкара приостановила визиты турецких чиновников в Израиль
© AP Photo / Ariel SchalitФлаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, но визиты турецких чиновников в Израиль приостановлены правительством, пишет в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации политики Тель-Авива в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов.
"Турция пока не приняла решения об отзыве своего посла из Израиля. Однако все визиты в Израиль и из Израиля на всех уровнях были приостановлены правительством. Израиль вызвал своего посла и генерального консула по собственному решению. Никакого запроса со стороны Турции не было. Государственные представительства, аккредитованные в Турецкой Республике, находятся под гарантией Турецкой Республики. В этом контексте точка зрения Анкары заключается в том, что кто бы ни находился в Турции, он находится под защитой", - пишет издание.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.