https://ria.ru/20231027/tsentrobank-1905663044.html

ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого

ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого - РИА Новости, 27.10.2023

ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого

Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют, что рост экономической активности в России происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре, говорится в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:31

2023-10-27T15:31

2023-10-27T15:31

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют, что рост экономической активности в России происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре, говорится в сообщении регулятора. "Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - сказано в релизе. ЦБ пояснил, что уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос, отмечает регулятор.

https://ria.ru/20231027/vvp-1905645594.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)