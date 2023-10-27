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ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого - РИА Новости, 27.10.2023
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15:31 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/tsentrobank-1905663044.html
ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого
ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого
Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют, что рост экономической активности в России происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре, говорится в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:31
2023-10-27T15:31
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют, что рост экономической активности в России происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре, говорится в сообщении регулятора. "Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - сказано в релизе. ЦБ пояснил, что уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос, отмечает регулятор.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: рост экономической активности в России происходит быстрее ожидаемого

Рост экономической активности в России идет быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют, что рост экономической активности в России происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре, говорится в сообщении регулятора.
«
"Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - сказано в релизе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента
Вчера, 14:29
ЦБ пояснил, что уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос, отмечает регулятор.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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