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Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения - РИА Новости, 27.10.2023
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17:59 27.10.2023 (обновлено: 18:08 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905700433.html
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения - РИА Новости, 27.10.2023
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения
Позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева после покушения нет, сообщил администратор его Telegram-канала. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:59
2023-10-27T18:08
происшествия
олег царев
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева после покушения нет, сообщил администратор его Telegram-канала."О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Царева от имени администратора.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905695102.html
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происшествия, олег царев, верховная рада украины
Происшествия, Олег Царев, Верховная Рада Украины
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения

Представитель сообщил об отсутствии позитивных новостей по состоянию Царева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева после покушения нет, сообщил администратор его Telegram-канала.
"О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Царева от имени администратора.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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ПроисшествияОлег ЦаревВерховная Рада Украины
 
 
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