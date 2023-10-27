https://ria.ru/20231027/tsarev-1905700433.html

Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения

Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения - РИА Новости, 27.10.2023

Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения

Позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева после покушения нет, сообщил администратор его Telegram-канала. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:59

2023-10-27T17:59

2023-10-27T18:08

происшествия

олег царев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905572254_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_76b4919576aabebb82ae47a9cb45797c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева после покушения нет, сообщил администратор его Telegram-канала."О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Царева от имени администратора.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905695102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, олег царев, верховная рада украины