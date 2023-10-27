https://ria.ru/20231027/tsarev-1905695102.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после покушения на Царева

Бастрыкин поручил возбудить дело после покушения на Царева - РИА Новости, 27.10.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело после покушения на Царева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудить уголовное дело по факту... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:30

2023-10-27T17:30

2023-10-27T17:30

россия

украина

республика крым

александр бастрыкин

олег царев

владимир рогов

следственный комитет россии (ск рф)

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудить уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. "Председатель СК России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении. Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы от "Партии регионов", заместителем главы фракции "Партии регионов" в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте". На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905614997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, республика крым, александр бастрыкин, олег царев, владимир рогов, следственный комитет россии (ск рф), верховная рада украины