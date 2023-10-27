https://ria.ru/20231027/tsarev-1905613164.html

В Кремле не располагают информацией о покушении на Олега Царева в Крыму

В Кремле не располагают информацией о покушении на Олега Царева в Крыму - РИА Новости, 27.10.2023

В Кремле не располагают информацией о покушении на Олега Царева в Крыму

Кремль не располагает информацией о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:06

2023-10-27T13:06

2023-10-27T13:06

олег царев

дмитрий песков

верховная рада украины

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Кремль не располагает информацией о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. "Я, к сожалению, не располагаю этой информацией. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам. Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы от "Партии регионов", заместителем главы фракции "Партии регионов" в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте". На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895535116.html

https://ria.ru/20230829/deputaty-1893023959.html

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олег царев, дмитрий песков, верховная рада украины, республика крым, происшествия