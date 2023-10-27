В Крыму призвали дождаться официальной информации по Олегу Цареву
Советник Аксенова Крючков призвал дождаться официальной информации по Цареву
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал дождаться официальной информации по ситуации с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царевым.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"По Цареву. Коллеги, не обрывайте телефон. Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распространять слухи и непроверенную информацию", - написал Крючков.
Олег Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы от "Партии регионов", заместителем главы фракции "Партии регионов" в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.
Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте".
На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".