https://ria.ru/20231027/tsarev-1905605768.html

В Крыму призвали дождаться официальной информации по Олегу Цареву

В Крыму призвали дождаться официальной информации по Олегу Цареву - РИА Новости, 27.10.2023

В Крыму призвали дождаться официальной информации по Олегу Цареву

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал дождаться официальной информации по ситуации с бывшим депутатом... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:41

2023-10-27T12:41

2023-10-27T12:41

происшествия

республика крым

олег царев

олег крючков

верховная рада украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал дождаться официальной информации по ситуации с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царевым. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. "По Цареву. Коллеги, не обрывайте телефон. Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распространять слухи и непроверенную информацию", - написал Крючков. Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте". На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905581735.html

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика крым, олег царев, олег крючков, верховная рада украины, россия