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На саммите ЕС произошел конфликт из-за трат блока, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
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14:12 27.10.2023 (обновлено: 14:59 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/traty-1905639849.html
На саммите ЕС произошел конфликт из-за трат блока, пишут СМИ
На саммите ЕС произошел конфликт из-за трат блока, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
На саммите ЕС произошел конфликт из-за трат блока, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на закрытой встрече в рамках саммита призывал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении расходов на фоне обсуждений выделения новых... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:12
2023-10-27T14:59
украина
евросоюз
олаф шольц
в мире
венгрия
германия
виктор орбан
роберт фицо
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на закрытой встрече в рамках саммита призывал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении расходов на фоне обсуждений выделения новых средств на помощь Украине и борьбу с мигрантами, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что на встрече в четверг вечером в рамках начала двухдневного саммита в Брюсселе произошел конфликт европейских лидеров между собой и с руководством блока по поводу выделения средств."Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил лидеров ЕС в ходе напряженной встречи за закрытыми дверями о том, что пора серьезно заняться ограничением планов блока по расходам в то время, как многие продвигают новое финансирование на помощь Украине и борьбу с миграцией", - говорится в сообщении агентства.Источники заявили, что Шольц во время обсуждений заявил, что все в ЕС только говорят о тратах, но никто не задумывается о компромиссах или возможностях урезания расходов. Несколько европейских лидеров также заявили, что по новым тратам не было достигнуто политической поддержки, кроме вопроса Украины, финансирование которой также уже вызывает трудности, добавили источники агентства. Кроме того, против выделения новых средств Украине выступают премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.В ночь на пятницу издание Politico сообщало, что лидеры Лидеры стран ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе, не смогли согласовать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии.Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.
https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905440759.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905536017.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
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украина, евросоюз, олаф шольц, в мире, венгрия, германия, виктор орбан, роберт фицо
Украина, Евросоюз, Олаф Шольц, В мире, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Роберт Фицо
На саммите ЕС произошел конфликт из-за трат блока, пишут СМИ

Блумберг: Шольц призвал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении трат блока

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на закрытой встрече в рамках саммита призывал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении расходов на фоне обсуждений выделения новых средств на помощь Украине и борьбу с мигрантами, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что на встрече в четверг вечером в рамках начала двухдневного саммита в Брюсселе произошел конфликт европейских лидеров между собой и с руководством блока по поводу выделения средств.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины
26 октября, 16:49
«
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил лидеров ЕС в ходе напряженной встречи за закрытыми дверями о том, что пора серьезно заняться ограничением планов блока по расходам в то время, как многие продвигают новое финансирование на помощь Украине и борьбу с миграцией", - говорится в сообщении агентства.
Источники заявили, что Шольц во время обсуждений заявил, что все в ЕС только говорят о тратах, но никто не задумывается о компромиссах или возможностях урезания расходов. Несколько европейских лидеров также заявили, что по новым тратам не было достигнуто политической поддержки, кроме вопроса Украины, финансирование которой также уже вызывает трудности, добавили источники агентства. Кроме того, против выделения новых средств Украине выступают премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС
Вчера, 03:36
В ночь на пятницу издание Politico сообщало, что лидеры Лидеры стран ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе, не смогли согласовать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии.
Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине
23 октября, 18:07
 
УкраинаЕвросоюзОлаф ШольцВ миреВенгрияГерманияВиктор ОрбанРоберт Фицо
 
 
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