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Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор
Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор - РИА Новости, 27.10.2023
Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор
Начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков в личной встрече выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щелково, и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:20
2023-10-27T15:20
2023-10-27T16:15
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков в личной встрече выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щелково, и подарил ему телевизор. Как сообщается на сайте "МВД медиа", сегодня Пауков встретился с 72-летним Макаровым, "вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок". Этим подарком, как следует из опубликованного ведомством видео, оказался жидкокристаллический телевизор отечественного производства марки ECON. "Поступок Михаила Викторовича – это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", – отметил Пауков. В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы". А Вячеслав Володин поддержал инициативу о награждении Макарова почетной грамотой Госдумы.
https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891293609.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор
Подмосковный главк МВД подарил пенсионеру, задержавшему грабителя, телевизор
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков в личной встрече
выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щелково, и подарил ему телевизор.
Как сообщается на сайте "МВД медиа", сегодня Пауков встретился с 72-летним Макаровым, "вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок".
Этим подарком, как следует из опубликованного ведомством видео, оказался жидкокристаллический телевизор отечественного производства марки ECON.
"Поступок Михаила Викторовича – это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", – отметил Пауков.
В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.
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Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы".
А Вячеслав Володин
поддержал инициативу о награждении Макарова почетной грамотой Госдумы
.
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