https://ria.ru/20231027/televizor-1905659656.html

Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор

Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор - РИА Новости, 27.10.2023

Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор

Начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков в личной встрече выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щелково, и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:20

2023-10-27T15:20

2023-10-27T16:15

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков в личной встрече выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щелково, и подарил ему телевизор. Как сообщается на сайте "МВД медиа", сегодня Пауков встретился с 72-летним Макаровым, "вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок". Этим подарком, как следует из опубликованного ведомством видео, оказался жидкокристаллический телевизор отечественного производства марки ECON. "Поступок Михаила Викторовича – это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", – отметил Пауков. В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы". А Вячеслав Володин поддержал инициативу о награждении Макарова почетной грамотой Госдумы.

https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891293609.html

https://ria.ru/20230829/spasenie-1892807999.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество