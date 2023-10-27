https://ria.ru/20231027/televeduschiy-1905714274.html

Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим - РИА Новости, 27.10.2023

Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующего года присоединится к телеканалу GB News в качестве ведущего и обозревателя авторской... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:55

2023-10-27T18:55

2023-10-27T18:59

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующего года присоединится к телеканалу GB News в качестве ведущего и обозревателя авторской политической программы. "Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News. Я представлю этот замечательный новый телеканал. Мои взгляды без прикрас на все: … как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами", - заявил Джонсон в видеообращении, опубликованном телеканалом. Телеканал отмечает, что в следующем году экс-премьер создаст и представит новую передачу, "демонстрирующую мощь Британии во всем мире" и будет играть ключевую роль в освещении каналом как всеобщих выборов в Великобритании, так и выборов в США в следующем году. Он выступит в роли создателя программы, ведущего и комментатора. Это не первая попытка Джонсона начать работу в СМИ после ухода с поста премьер-министра в 2022 году. В июне стало известно, что Борис Джонсон в очередной раз нарушил кодекс министров, не получив официального разрешения на работу в качестве колумниста газеты Daily Mail. По правилам все бывшие премьер-министры в течение двух лет после ухода с поста обязаны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba) перед тем, как устроиться на новую должность. Джонсон же уведомил комитет о новом назначении за полчаса до публичного объявления. При этом британские СМИ отмечали, что Джонсон нарушил это предписание уже второй раз: в 2018 году он стал вести колонку в газете Telegraph после ухода с должности главы британского МИД, также не заручившись официальным разрешением. За эту работу он получал 275 тысяч фунтов стерлингов в год.

https://ria.ru/20230923/dzhonson-1898154811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231022/sunak-1904551067.html

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в мире, великобритания, сша, борис джонсон